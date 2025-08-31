Bilim İnsanları Mars'ın İç Yapısını Yeniden İnşa Etti

Bilim İnsanları Mars'ın İç Yapısını Yeniden İnşa Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NASA'nın InSight aracıyla elde edilen sismik veriler, Mars'ın iç yapısında dev kaya bloklarının varlığını ortaya koydu. Araştırma, gezegenin erken dönem çarpışmalarının kalıntılarını ve bu çarpışmaların Mars'ın jeolojik evrimine etkilerini incelemekte.

BİLİM insanları, NASA'nın 'InSight' aracıyla elde edilen sismik verilerden Mars'ın iç yapısını yeniden inşa etti.

İngiltere'de Imperial College London'dan Dr. Constantinos Charalambous liderliğindeki ekip, sekiz büyük mars depremi ve meteor çarpmasının verilerini inceledi. Sismik dalgaların yayılım biçiminden, mantoda 4 kilometreye kadar ulaşan dev kaya blokları bulunduğu tespit edildi. Bu parçaların, gezegenin oluşumunun ilk döneminde yaşanan kozmik çarpışmaların kalıntıları olduğu kaydedildi.

Güneş Sistemi'nin ilk 100 milyon yılında Mars ve Dünya gibi iç gezegenler gök taşlarının yoğun bombardımanına maruz kaldı. Bilim insanlarına göre bu çarpışmalar, Mars'ın genç kabuğunu parçalayarak geniş magma okyanuslarının oluşmasına yol açtı. Soğuma ve kristalleşme sonrası farklı bileşimlere sahip kaya parçaları mantoya hapsoldu. Dünya'da bu tür yapılar, sürekli işleyen levha tektoniği nedeniyle çoktan yok oldu. Fakat Mars'ta tek parça halinde sabit bir kabuk bulunduğundan, bu izler bir 'zaman kapsülü' gibi günümüze kadar korunabildi.

Araştırmacılar, Dünya'nın Güneş Sistemi'nde kabuğu levha tektoniğiyle bölünmüş tek gezegen olduğunu belirtti. Mars'taki bulguların, hem Venüs hem de Merkür'ün iç yapısını anlamak adına önemli bir karşılaştırma fırsatı sağladığını aktaran uzmanlar, "Mars'ın içindeki korunmuş kadim heterojenlikler, bir gezegenin jeolojik tarihine ve evrimine benzersiz bir pencere açıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dünyanın gözü bu zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'e gitti

Dünyanın gözü bu zirvede! Erdoğan tarihi bir çağrı yapacak
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki cinayetle ilgili korkunç iddia: Canlı konumunu takip etmiş

Suç makinesi, 15 yaşındaki Hilal'in izini bakın nasıl bulmuş
Venezuela'dan ABD'ye tarihi rest: Kıyılarımızdan uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz

ABD'ye tarihi rest: Bizden uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz
Fenerbahçe'de neler oluyor? Takım Ankara'da kargo bölümünden dışarı çıkarıldı

Tepkilerden korkuldu! Takım havalimanından bakın nasıl çıkarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anıtkabir'deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı

Törene damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.