Bilim İnsanları Mars'ın İç Yapısını Yeniden İnşa Etti

BİLİM insanları, NASA'nın 'InSight' aracıyla elde edilen sismik verilerden Mars'ın iç yapısını yeniden inşa etti.

İngiltere'de Imperial College London'dan Dr. Constantinos Charalambous liderliğindeki ekip, sekiz büyük mars depremi ve meteor çarpmasının verilerini inceledi. Sismik dalgaların yayılım biçiminden, mantoda 4 kilometreye kadar ulaşan dev kaya blokları bulunduğu tespit edildi. Bu parçaların, gezegenin oluşumunun ilk döneminde yaşanan kozmik çarpışmaların kalıntıları olduğu kaydedildi.

Güneş Sistemi'nin ilk 100 milyon yılında Mars ve Dünya gibi iç gezegenler gök taşlarının yoğun bombardımanına maruz kaldı. Bilim insanlarına göre bu çarpışmalar, Mars'ın genç kabuğunu parçalayarak geniş magma okyanuslarının oluşmasına yol açtı. Soğuma ve kristalleşme sonrası farklı bileşimlere sahip kaya parçaları mantoya hapsoldu. Dünya'da bu tür yapılar, sürekli işleyen levha tektoniği nedeniyle çoktan yok oldu. Fakat Mars'ta tek parça halinde sabit bir kabuk bulunduğundan, bu izler bir 'zaman kapsülü' gibi günümüze kadar korunabildi.

Araştırmacılar, Dünya'nın Güneş Sistemi'nde kabuğu levha tektoniğiyle bölünmüş tek gezegen olduğunu belirtti. Mars'taki bulguların, hem Venüs hem de Merkür'ün iç yapısını anlamak adına önemli bir karşılaştırma fırsatı sağladığını aktaran uzmanlar, "Mars'ın içindeki korunmuş kadim heterojenlikler, bir gezegenin jeolojik tarihine ve evrimine benzersiz bir pencere açıyor" değerlendirmesinde bulundu.