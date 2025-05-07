Bilge köyü katliamında hayatını kaybeden imam Hacı Kazım Ozan anıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde 16 yıl önce meydana gelen, 7'si çocuk 44 kişinin ölümüne neden olan katliamda hayatını kaybeden imam Hacı Kazım Ozan için Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Törende, Ozan'ın adı verilen Beypazarı Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Ozan'ın yakınlarının da katıldığı törende, öğrenci ve okul yöneticileri Ozan'ı rahmetle andıklarını belirtti.