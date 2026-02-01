Haberler

Bakan Tunç: Bilecik ve Alaşehir adalet binalarının ihaleleri yarın yapılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilecik ve Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılacak adalet binalarının ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini açıkladı. Yeni binaların, modern ve deprem dayanıklı olacağı belirtildi.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Bilecik ve Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılması planlanan adalet binalarının ihalesinin yarın gerçekleştirileceğini bildirdi.

Bakan Tunç, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda adalet hizmetlerinin sunumunun kalitesini artırmak için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam ettiklerini belirtti. Bakan Tunç, şehirlere yeni adalet binaları kazandırdıklarını ve fiziki kapasiteyi güçlendirdiklerini kaydetti. Bu kapsamda Bilecik Adalet Binasının yapım ihalesini yarın gerçekleştireceklerini ifade eden Bakan Tunç, "Adalet binamız, 22 bin 100 metrekare kullanım alanı, bodrum, zemin ve 4 kat, 45 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası, 19 duruşma salonu, 100 kişilik toplantı ve konferans salonu, 200 araçlık otoparktan oluşacak. Depreme dayanıklı, modern, teknolojinin tüm imkanlarının kullanılacağı Bilecik Adalet Binamızın şimdiden şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Manisa Alaşehir Adalet Binasının yapım ihalesini de yarın gerçekleştireceklerini duyuran Adalet Bakanı Tunç, "Alaşehir Adalet Binamız, 21 bin 776 metrekare kullanım alanı, bodrum, zemin ve 4 kat, 39 hakim ve Cumhuriyet savcısı odası, 12 duruşma salonu, 106 kişilik toplantı ve konferans salonu, 186 araçlık kapalı ve açık otoparktan oluşacak. İhalenin ardından en kısa sürede temelini atacağımız Alaşehir Adalet Binamızın ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
