Bilecik ve Kütahya'da Filistinli Çocuklar İçin Çiz Etkinliği

Bilecik ve Kütahya'da Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi.

Bilecik İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ile Yetim Vakfı Bilecik Temsilciliğince Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, Filistinli akranları için kurdukları hayalleri ve İsrail'in yasa dışı ele geçirdiği gemileri resmetti.

Bilecik İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Ercan Çakmak, yaptığı açıklamada, İsrail'in gıda ve tıbbi yardım taşıyan gemilerin Gazze'ye ulaşmasını engellediğini hatırlattı.

İsrail'in Gazze'ye dayattığı kıtlığı adeta bir silah olarak kullandığını vurgulayan Çakmak, şunları kaydetti:

"Daha önce bu filoları koruyacaklarını söyleyen ülkeler, ne yazık ki geri adım attı. Her birimiz bu filonun amacına ulaşması ve ablukanın kırılması için elimizden gelen desteği vermeliyiz. Sosyal medyada, sokakta, her yerde Gazze'nin onurlu mücadelesini anlatmalı ve işgale karşı duruşumuzu her gün daha güçlü bir şekilde sürdürmeliyiz."

Yetim Vakfı gönüllüsü Zekiye Çakmak da 8 Ekim'de İsrail'in bölgede sürdürdüğü soykırımın 2'nci yılının geride bırakılacağını dile getirdi.

Gazze'de hayatını kaybedenlerin yüzde 70'ini kadınlar ve çocukların oluşturduğunun altını çizen Çakmak, "180 bini aşkın kişi ise uzuv kayıpları ve başkaca yaralarla yaşamak zorunda. Bombardımanlarla yerle bir edilen Gazze, açlıktan ölümlerle de yüz yüzedir." ifadesini kullandı.

Türkiye'den Filistin'e giden yardım gemileri çizen 9 yaşındaki Eslem Tepe ise Gazze'de yardıma muhtaç pek çok kişinin bulunduğunu belirtti.

Gemi resmeden 5 yaşındaki Ömer Barkın da Filistin'deki insanlık dramının son bulmasını diledi.

Kütahya

Zafer Meydanı'ndaki "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliğine çocuklar ile yakınları ilgi gösterdi.

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Çocuk Birimi'nden Ali Asaf Barut, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların Filistin farkındalığını artırmak için etkinliği düzenlendiklerini söyledi.

Çocukların Filistin ile ilgili düşüncelerini hazırlanan tuvale aktardığını ifade eden Barut, etkinlikte oldukça anlamlı resimlerin çizildiğini anlattı.