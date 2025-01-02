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Bilecik ve Çanakkale'de Regaip Kandili Kutlamaları

Bilecik ve Çanakkale'de Regaip Kandili Kutlamaları
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Bilecik ve Çanakkale'de Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarla kandil idrak edildi. Kayıboyu Camisi'nde ve Fatih Camisi'nde okunan mevlitler, ilahiler ve Kur'an-ı Kerim ile cemaat dua etti.

Bilecik ve Çanakkale, Regaip Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

İl Müftülüğünce birçok camide düzenlenen programlarla kandil idrak edildi.

Kayıboyu Camisi'nde akşam namazının ardından cemaatin yoğun katılımıyla icra edilen programda, mevlit ve ilahiler okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Daha sonra cemaat, namaz kılıp dua etti. Namaz sonrası vatandaşlara cami çıkışında lokum dağıtıldı.

Çanakkale

Lapseki İlçe Müftülüğünce Regaip Kandili dolayısıyla Fatih Camisi'nde program düzenlendi.

Yatsı namazı öncesi düzenlenen programda, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okunup İslam alemi için dua edildi. Okunan Kur'an-ı Kerim'in duasını ise emekli müftü İbrahim Sezgin yaptırdı.

Daha sonda camide saf tutan cemaat namaz kılıp, dua etti.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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