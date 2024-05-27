Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Cumhuriyet İlkokulunu ziyaret etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kent merkezindeki Cumhuriyet İlkokuluna ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilecik Eğitimde Nitelik ve Vizyon Programı (BİL-EN) kapsamında gerçekleştirdiği ziyarette Vali Aygöl, öğrencilerle sohbet ederek kitap okuma ve kişisel gelişim etkinliklerine katıldı.

Öğretmenlerin de okula ilişkin taleplerini dinleyen Aygöl, eğitim çalışanlarının yanında olduklarını, okul gezilerine devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.