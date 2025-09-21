Bilecik Valisi Gölpazarı İpek Yolu Kültür Sanat Festivali'ne Katıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı ilçesinde düzenlenen Gölpazarı İpek Yolu Kültür Sanat Festivali'ne katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gölpazarı Belediyesinin ev sahipliğinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce bu yıl ilki gerçekleştirilen festivalin alanını ziyaret eden Sözer, vatandaşlarla sohbet edip etkinliklere katıldı.

Açıklamada ziyaret sırasındaki konuşmalarına yer verilen Vali Sözer, organizasyonun ilçeye ve bölge turizmine canlılık katacağını belirtti.

Festivalde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Sözer, katılımcılara "iyi eğlenceler" diledi.