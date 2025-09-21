Haberler

Bilecik Valisi Gölpazarı İpek Yolu Kültür Sanat Festivali'ne Katıldı

Güncelleme:
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı ilçesinde düzenlenen ve bu yıl ilki gerçekleştirilen Gölpazarı İpek Yolu Kültür Sanat Festivali'ne katıldı. Vali, festivalin bölge turizmine katkı sağlayacağını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gölpazarı Belediyesinin ev sahipliğinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce bu yıl ilki gerçekleştirilen festivalin alanını ziyaret eden Sözer, vatandaşlarla sohbet edip etkinliklere katıldı.

Açıklamada ziyaret sırasındaki konuşmalarına yer verilen Vali Sözer, organizasyonun ilçeye ve bölge turizmine canlılık katacağını belirtti.

Festivalde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Sözer, katılımcılara "iyi eğlenceler" diledi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
