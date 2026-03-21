Bilecik Valisi Sözer, kara yollarında görevli personelle bayramlaştı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentteki kara yollarında görev yapan emniyet ve jandarma personelinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Akasyaaltı mevkisinde görevli emniyet ve jandarma personelini ziyaret eden Sözer, güvenlik güçleriyle bayramlaşıp çalışmalarında "başarılar" diledi.

Vali Sözer, daha sonra yoldan araçlarıyla geçen vatandaşlarla sohbet edip bayramlarını tebrik etti.

Açıklamada ziyaretteki konuşmalarına yer verilen Sözer, Ramazan Bayramı boyunca 897 personelin, il genelindeki 81 uygulama noktasında hizmet vereceğini bildirdi.