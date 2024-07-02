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Bilecik'teki döküm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden 3 işçi dumandan etkilendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde döküm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İnönü Mahallesi'ndeki döküm fabrikasının imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, yangına müdahale eden 3 fabrika işçisi de dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine sevk edilen işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgeye gelen Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal da yetkililerden yangın konusunda bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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