Bilecik'te zincirleme kazada 1 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir tır, başka bir tıra arkadan çarptı ve ardından park halindeki kamyona çarparak durdu. Kazada bir kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 3 tır ile kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Eskişehir-Bozüyük kara yolunda seyreden Ç.Y. (39) idaresindeki 77 ACN 508 plakalı tır, Poyra köyü yakınlarında bir akaryakıt istasyonuna girmek üzere olan F.Ş. (26) yönetimindeki 06 DRT 419 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Ç.Y. yönetimindeki tır, emniyet şeridinde park halindeki bir kamyona çarparak durdu.

Kamyon da çarpışmanın şiddetiyle önünde park halinde bulunan başka bir tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ç.Y, ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ç.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
