Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu öldü

Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te, Bilecik-Eskişehir kara yolu Küplü köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Bilecik'te, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
A.A. idaresindeki 26 B 3112 plakalı otomobil, Bilecik-Eskişehir kara yolu Küplü köyü yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan İ.K'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde, İ.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İ.K'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA