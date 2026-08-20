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Otobüste 600 Kaçak Kıyafet Ele Geçirildi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde 180 tişört, 195 şort ve 225 eşofman olmak üzere toplam 600 adet gümrük kaçağı kıyafet ele geçirildi, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde 600 gümrük kaçağı kıyafet ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk alanında??????? yol kontrolü ve denetimi gerçekleştirildi.

Denetim kapsamında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Aramada farklı markalara ait 180 tişört, 195 şort ve markası bulunmayan 225 eşofman olmak üzere toplam 600 adet gümrük kaçağı kıyafet ele geçirildi.

El konulan ürünlerle ilgili sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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