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Bilecik'te yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1'i ağır 12 yaralı

Güncel Haberler

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi. Yan yatan otobüsteki 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, 15.30 sıralarında Bozüyük ilçesi Ormangüzle köyü mevkinde meydana geldi. Bozüyük'ten Bursa'ya gitmek üzere yola çıkan Selahattin Demiraslan (61) idaresindeki 10 HD 016 plakalı otobüs, köy girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Bilecik'te yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1'i ağır 12 yaralı

OTOBÜS ŞARAMPILE UÇTU

Şarampole uçan otobüs devrilerek yan yattı. Kazada otobüsteki aralarında sürücüsü Demiraslan'ın da bulunduğu 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Bilecik'te yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1'i ağır 12 yaralı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bilecik'te yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1'i ağır 12 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bozüyük Bursa Güncel Haberler

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