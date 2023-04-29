Bilecik'te yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1'i ağır 12 yaralı
Güncel Haberler
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi. Yan yatan otobüsteki 1'i ağır 12 kişi yaralandı.
Kaza, 15.30 sıralarında Bozüyük ilçesi Ormangüzle köyü mevkinde meydana geldi. Bozüyük'ten Bursa'ya gitmek üzere yola çıkan Selahattin Demiraslan (61) idaresindeki 10 HD 016 plakalı otobüs, köy girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
OTOBÜS ŞARAMPILE UÇTU
Şarampole uçan otobüs devrilerek yan yattı. Kazada otobüsteki aralarında sürücüsü Demiraslan'ın da bulunduğu 1'i ağır 12 kişi yaralandı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.