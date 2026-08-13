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Bilecik'te yaz Kur'an kursları tamamlandı

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Bilecik'te İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen yaz Kur'an kursları sona erdi. Vali Sözer, il genelinde 7 bin 940 öğrencinin katıldığı kursların önemine değinerek öğrencileri tebrik etti. Program etkinliklerle tamamlandı.

Bilecik İl Müftülüğü koordinesinde açılan yaz Kuran kursları sona erdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Faik Oktay Sözer'in Gölpark'ta yaklaşık bin 450 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, yaz tatilini verimli değerlendiren tüm öğrencileri ve emeği geçenleri tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sözer, merkezde 2 bin 765 olmak üzere il genelinde toplam 7 bin 940 öğrencinin kurslara katılım sağladığı belirterek, Yaz Kur'an Kurslarının çocukların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri, Peygamber Efendimizin güzel ahlakını tanımaları ve manevi değerlerle yetişmeleri açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kurslarda öğrendikleri güzel ahlakı, sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı ve iyiliği hayatları boyunca yaşatmaları temennisinde bulunan Vali Sözer, Hazreti Muhammed'in "Sizin en hayırlınız, Kur'anı öğrenen ve öğretendir." hadis-i şerifini hatırlattı.

Program, gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi.

Kaynak: AA
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