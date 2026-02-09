Bilecik'te yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir yaya, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
F. K. (19) idaresindeki 26 AEJ 969 plakalı otomobil, İsmet İnönü Caddesi'nde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan D.E.Ç'ye (15) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı D.E.Ç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beyzanur Topçu - Güncel