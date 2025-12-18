Pazaryeri ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
Pazaryeri ilçesinde bir evde çıkan yangın, köylülerin yardımıyla büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Karadede köyünde Nedim Akyavuz'a ait evde yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, köylülerin de desteğiyle büyümeden söndürüldü.
Evin bir odasının kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel