Bilecik'te Yangın: 5 Dönüm Buğday Tarlası ve 2 Hektar Orman Zarar Gördü

Bilecik'te Yangın: 5 Dönüm Buğday Tarlası ve 2 Hektar Orman Zarar Gördü
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında, 5 dönüm buğday tarlası ve 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve bölgeye müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm buğday tarlası ve 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi Bozontepe mevkisinde hasadı yapılan buğday tarlasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait 13 arazöz, 127 personel ile helikopter sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm buğday tarlası ve 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel
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