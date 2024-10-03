Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Yalnız Yaşayan 87 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu

Bilecik'te Yalnız Yaşayan 87 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te Gazipaşa Mahallesi'nde yalnız yaşayan 87 yaşındaki Nazende Kılıç, evinde ölü bulundu. Komşuları tarafından balkonda hareketsiz yatarken bulunan kadının ölüm nedeni araştırılıyor.

Bilecik'te bir kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın birinci katında ikamet eden Nazende Kılıç'ın (87) balkonda hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği değerlendirilen Kılıç'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Yaşlı kadının ölüm nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa bilecik Güncel Yaşam

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti

Uydu görüntüleri doğruladı! İsrail'i resmen can evinden vurmuşlar

 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında gündem yaratacak detay
Prens Selman ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, İsrail konusunda ters düştü

Biri mazlumun, diğeri zalimin yanında durdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'in RFS Rigas maçında oynama ihtimali var mı? Bugünkü maçlar 3 Ekim Perşembe! Bugün hangi Avrupa maçları var? Beşiktaş'a Avrupa'da deplasman yasağı getirildi! Beşiktaş'a neden yasak getirildi? Beşiktaş itiraz edecek mi? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 3 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Togg sedan T10F fiyat ne kadar olacak? TRT 1 yayın akışı 3 Ekim Perşembe! TRT 1 bugün hangi maçlar var? TRT Spor yayın akışı! 3 Ekim Perşembe TRT Spor'da hangi maçlar var? Çerkezköy yangın ne oldu, söndürüldü mü? SON DAKİKA! Aybastı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ne oldu? Müdür Yardımcısı kim? Adana'da maymun çocuğa saldırdı! Adana'da ne oldu? Maymun çocuğa nerede saldırdı? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? 3 Ekim Hudutsuz Sevda 36. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı!
title