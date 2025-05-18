Bilecik'te Yağmur Duası ve Hıdırellez Şenliği Coşkusu

Bilecik'te Yağmur Duası ve Hıdırellez Şenliği Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazaryeri ilçesinde Fıranlar köyünde düzenlenen yağmur duası ve Hıdırellez şenliği etkinlikleri, köy camisinde mevlit okunmasıyla başlayıp, oyunlar ve eğlencelerle devam etti. Köy Muhtarı, etkinliklerin geleneklerin yaşatılması adına önemini vurguladı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar köyünde yağmur duası ve Hıdırellez şenliği yapıldı.

Köy camisinde mevlit okutulmasıyla başlayan etkinlikte ilçe müftüsünce yağmur duası yapıldı. Köy meydanında yemek ikramının ardından davul zurna eşliğinde oyunlar oynandı, çeşitli eğlenceler düzenlendi.

Köy Muhtarı Necip Keskin, bu tür etkinliklerle gençlerin birbirlerini tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, "Bu gelenek bize kadar devam etti. Bizler de gelecek nesillere aktarmak için çaba harcıyoruz. Bizleri bu etkinliğimizde yalnız bırakmayan tüm misafirlere, bu etkinliğimize maddi destek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu

Eleştirilerin hedefindeki ünlü rapçi Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un beden diliyle üstünlük kurma çabasına izin vermedi

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hareketiyle mat etti
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde 2 milyar liralık kenevir imha edildi

Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor! 2 milyarlık kenevir ele geçirildi
Rooney'den Manchester United'a tavsiye: Galatasaray'dan onu alın

Manchester United'a tavsiye verdi: Galatasaray'dan onu al
Eurovision 2025'i Avusturya kazandı! Finale İsrail protestosu damga vurdu

Eurovision'da kazanan belli oldu! Finale İsrail protestosu damga vurdu
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.