Bilecik'te Yağmur Duası ve Hıdırellez Şenliği Coşkusu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Fıranlar köyünde yağmur duası ve Hıdırellez şenliği yapıldı.

Köy camisinde mevlit okutulmasıyla başlayan etkinlikte ilçe müftüsünce yağmur duası yapıldı. Köy meydanında yemek ikramının ardından davul zurna eşliğinde oyunlar oynandı, çeşitli eğlenceler düzenlendi.

Köy Muhtarı Necip Keskin, bu tür etkinliklerle gençlerin birbirlerini tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, "Bu gelenek bize kadar devam etti. Bizler de gelecek nesillere aktarmak için çaba harcıyoruz. Bizleri bu etkinliğimizde yalnız bırakmayan tüm misafirlere, bu etkinliğimize maddi destek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.