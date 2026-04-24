Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamalarda, şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada, zanlının üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan