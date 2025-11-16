Haberler

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Güncelleme:
Bozüyük'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ihbar üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
Haberler.com
500
