Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakaladı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramada 139 gram sentetik uyuşturucu ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bozüyük ilçesinde F.B'nin ikametinde, arama yaptı.
Yapılan aramada, 139 gram sentetik uyuşturucu madde ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel