Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakaladı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bozüyük ilçesinde F.B'nin ikametinde, arama yaptı.

Yapılan aramada, 139 gram sentetik uyuşturucu madde ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.