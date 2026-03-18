Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmayla 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı belirtilen malzemeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı çalışma sonucu belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen tütün ve aseton ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan