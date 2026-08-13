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Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı
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Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında durduğu araçta arama yaptı.

Yapılan aramada, muhtelif miktarlarda uyuşturucu ile öğütücü aparat ele geçirildi.

Araçtaki 4 zanlı gözaltına alındı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince de İstanbul'dan Eskişehir'e seyir halinde olan iki araç durduruldu.

Araçlarda ve 2 şüpheli üzerinde yapılan aramalarda, bir miktar esrar maddesi bulundu.

Yakalanan zanlılar hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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