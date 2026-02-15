Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
Bilecik'te yapılan narkotik operasyonu sonucunda, üzerinde uyuşturucu madde bulunan bir şahıs gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, kent merkezinde şüpheli davranışlar sergileyen kişiyi takibe alarak arama gerçekleştirdi.
Bilecik'te, üzerinde uyuşturucu madde bulunan zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada, şüphelendikleri şahsın üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada, muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel