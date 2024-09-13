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Bilecik'te unutulan şüpheli valizlerin sahibi gözaltına alındı

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Bilecik Adliyesi'nin otoparkında unutulan 3 valizin sahibi, arandığının ortaya çıkması üzerine gözaltına alındı. Valizlerin sahibi, taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak suçundan aranıyordu ve üzerinde sentetik uyuşturucu da bulundu.

Bilecik'te adliye otoparkında unutulan şüpheli valizlerin sahibi, arandığının anlaşılması üzerine gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bilecik Adliyesi'nin otoparkında sahipsiz 3 valiz olduğunu fark etti.

Çevrede güvenlik önlemi alan polislerin, bomba inceleme ve imha ekiplerini beklediği sırada valizlerin sahibi geldi.

Ekiplerce yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, valizlerin sahibinin "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan arandığı ve çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi.

Üzerinde 18,27 gram sentetik uyuşturucu da ele geçirilen zanlı gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel

Güvenlik bilecik 3-sayfa Güncel Hukuk Olay Suç

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