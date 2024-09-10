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Bilecik'te Ücretsiz Mamografi Çekimi Yapıldı

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Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirilen ücretsiz mamografi çekimi ile meme kanserinin erken teşhisi ve tedavisi sağlanıyor.

Bilecik'in Pazaryeri Devlet Hastanesi bahçesinde Bilecik Sağlık Müdürlüğü KETEM birimine ait araçta ücretsiz mamografi çekimi gerçekleştirildi

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulama kapsamında Pazaryeri ilçesinde her ay rutin olarak KETEM aracıyla kanser taraması yapılıyor.

Pazaryeri Devlet Hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen ücretsiz mamografi çekimi ile meme kanserinin erken teşhisi ve tedavisi sağlanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce başlatılan uygulama kapsamında KETEM aracı her ay rutin olarak Pazaryeri ilçesinde kanser taraması yapıyor.

Dünyada ölüm nedenleri arasında 2. sırada yer aldığı açıklanan meme kanseri, her 4 kadından 1'inde görülüyor. 40-69 yaş aralığında her kadının 2 yılda bir 20 dakika ayırarak yaptıracağı mamografi çekimi; kanser hücreleri daha çok küçükken tanı konulmasına, kanser ilerlemeden tedavilerinin başlamasına olanak sağladığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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