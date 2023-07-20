Bilecik'te traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
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Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilecik'te devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde Hasan Özmen'in (66) kullandığı 11 TE 283 plakalı traktör, tekeri boşluğa düşünce devrildi. Kazada traktörün altından yaşlı adam hayatını kaybetti. Hasan Özmen'in cansız bedeni savcının incelemesin ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, traktör vinç yardımı ile kaldırıldı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel