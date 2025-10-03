Haberler

Bilecik'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Gölpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

F.K. (29) yönetimindeki 43 KH 035 plakalı otomobil Gölpazarı-Bilecik kara yolunun Küçükyenice köyü mevkisinde, H.Y'nin (45) kullandığı 11 AAN 146 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler F.K. ve H.Y. ile İ.Y. (56), G.Y. (69) ve S.O. (65) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
