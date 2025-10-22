Haberler

Bilecik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 araç karıştı. İ.T. idaresindeki otomobil, önünde seyreden araca çarpınca zincirleme kaza yaşandı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 6 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bozüyük-Eskişehir kara yolunda ilerleyen İ.T. idaresindeki 42 BCY 709 plakalı otomobil, Kozpınar köyü yakınlarında önünde seyreden, henüz plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle bu otomobilin önündeki plakaları ve sürücüleri belli olmayan 4 araç da birbiriyle çarpıştı. İ.T'nin otomobili ise yol kenarındaki şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü İ.T. ile aynı araçtaki yolcular H.T. ve A.T, ambulansla kaldırıldıkları Bozüyük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Beyzanur Topçu - Güncel
