Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

A.A. yönetimindeki 11 DP 252 plakalı otomobil, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Yenidoğan Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağllık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile eşi A.A. yaralandı.

Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.