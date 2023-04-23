Bilecik'te trafik kazası: 2 yaralı
Güncel Haberler
Bilecik'in Gölpazarı İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bilecik'in Gölpazarı İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nazif K, yönetimindeki 11 ABL 304 plakalı kamyonet, eski Çöplük mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü ile birlikte Bahattin T, yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Zafer Özuğur - Güncel