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Alkollü sürücüye 294 bin lira ceza

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 294 bin lira ceza uygulandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 294 bin lira ceza uygulandı.

Aşağı Armutlu mevkisinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, seyir halindeki 06 CAP 252 plakalı otomobili trafik güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle durdurdu.

Yapılan kontrollerde sürücü M.K'nin 2,01 promil alkollü olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan sürücüye 294 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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