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Bozüyük'te Tır Otomobile Çarptı: 3 Yaralı

Bozüyük'te Tır Otomobile Çarptı: 3 Yaralı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir tırın otomobile arkadan çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, alkollü olduğu tespit edilen tır sürücüsünün ehliyetine 6 ay el konuldu ve para cezası kesildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın otomobile çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

M.K. (51) yönetimindeki 34 ZFP 62 plakalı tır, Eskişehir-Bozüyük kara yolunun Dübekli mevkisinde, B.N. (45) idaresindeki 81 ACU 883 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan K.Y. (36), F.E.Y. (12) ve Z.Z.Y. (7) yaralandı.

Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alkollü olduğu tespit edilen tır sürücüsünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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