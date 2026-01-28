Haberler

Bilecik'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Gölpazarı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Demirhanlar köyünde İbrahim Sarısakal'a ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev zarar gördü.

