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Bilecik’te tarım arazisinde yangın

Bilecik’te tarım arazisinde yangın
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BİLECİK’in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy’de tarım arazisinde yangın çıktı.

BİLECİK'in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de tarım arazisinde yangın çıktı. Ekipler, alevlerin ormana sıçramaması için havadan ve karadan yoğun çalışma yürütüyor.

Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy'de tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgede alevlerin ormana sıçramaması için yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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