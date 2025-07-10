Bilecik'te Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı
Bilecik'te Deresakarı köyündeki tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Bilecik'te tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Merkeze bağlı Deresakarı köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, tarla yakınlarındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve helikopter sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel