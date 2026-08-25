Bilecik'te SUV Devrildi: 2'si Çocuk 4 Yaralı
Bilecik-Sakarya kara yolu Bayırköy beldesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği SUV tipi araç yol kenarına devrildi. Kazada sürücü K.Ö. ile eşi ve iki çocuğu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bilecik'te SUV tipi aracın yol kenarına devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
K.Ö. (41) idaresindeki 41 KG 075 plakalı SUV tipi araç, Bilecik-Sakarya kara yolunun Bayırköy beldesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında devrildi.
Kazada, sürücü ile eşi K.Ö. (35), çocukları E.Ö. (7) ve Ç.Ö. (5) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA