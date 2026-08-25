Şanlıurfa’nın yürek yakan kaza! Dedesinin kullandığı araç 3 yaşındaki çocuğun sonu oldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, dedesinin kullandığı otomobilin altında kalan Abdi E., (3) hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Asman Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan Abdi E., dedesinin kullandığı otomobilin altında kaldı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Abdi E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Ergün'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı