Haberler

Şanlıurfa’nın yürek yakan kaza! Dedesinin kullandığı araç 3 yaşındaki çocuğun sonu oldu

Şanlıurfa’nın yürek yakan kaza! Dedesinin kullandığı araç 3 yaşındaki çocuğun sonu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşanan talihsiz kazada, evinin önünde oynayan 3 yaşındaki Abdi E., dedesinin kullandığı otomobilin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Abdi E.’nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, dedesinin kullandığı otomobilin altında kalan Abdi E., (3) hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Asman Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan Abdi E., dedesinin kullandığı otomobilin altında kaldı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Abdi E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Ergün'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

Rojin'in avukatı vahim iddiayı ilk kez dillendirdi: Raporda var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz'ı tokatladı

Koca koca adamların yaptığına bakın
ABD askeri uçağı Moskova'ya indi

Rusya'yı karıştıran ABD uçağı! Gelen açıklama da kafa karıştırıcı
Otomobil dereye uçtu! Feci kazada iki kadın hayatını kaybetti

Dereye uçan otomobil bu hale geldi! 2 kadın feci şekilde can verdi
Şanlıurfa'da tehlikeli yolculuk kamerada: Ölümden son anda kurtuldular

Ölümüne yolculuk kamerada
İzmir'de gergin anlar! Yılanı görenler denizden hemen dışarı çıktı

Plajda gergin anlar! Görenler denizden hemen çıktı
Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı

Çocuğun kulağından çıkan şey dehşete düşürdü! Bir aydır ağrısı varmış
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi