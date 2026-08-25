Şanlıurfa’nın yürek yakan kaza! Dedesinin kullandığı araç 3 yaşındaki çocuğun sonu oldu
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşanan talihsiz kazada, evinin önünde oynayan 3 yaşındaki Abdi E., dedesinin kullandığı otomobilin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Abdi E.’nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, dedesinin kullandığı otomobilin altında kalan Abdi E., (3) hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Asman Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan Abdi E., dedesinin kullandığı otomobilin altında kaldı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ekiplerin yaptığı kontrolde, Abdi E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Ergün'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.