Haberler

Pazaryeri'nde İçme Suyu Planlama Toplantısı düzenlendi

Pazaryeri'nde İçme Suyu Planlama Toplantısı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 2026 yılı içme suyu planlamaları çerçevesinde köy muhtarlarına bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya İl Özel İdaresi yetkilileri de katıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 2026 yılı içme suyu planlamaları kapsamında köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Şube Müdürü Deniz Saraç, jeoloji mühendisi Metin Ceyhan ve jeofizik mühendisi Pınar Alkış katıldı.

Program, köy muhtarlarının talep, görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

Sınır komşumuz gece uyumadı! Ölü sayısı korkunç boyutta
Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi

Fenerbahçe'de Süper Kupa finali öncesi sürpriz: Özel uçakla geldi
Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yeğeni, boğazını kestikten sonra yakmış

CHP'li ismin annesi vahşice katledildi! Yakını boğazını kesip...
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı