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Bilecik'te Seyir Halindeyken Tır Alev Aldı

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Bilecik-Bozüyük kara yolunda seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

Bilecik'te seyir halindeyken alev alan tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bilecik- Bozüyük kara yolunda seyreden S.B. idaresindeki 07 ECY 80 plakalı tır, Kurtköy yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle dorse kısmından alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekibince söndürüldü.

Yangın nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, tırın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Uğur Baklacı - Güncel
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