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Bilecik'te şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bilecik'te şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Bilecik'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Bilecik-Eskişehir kara yolunda seyreden S.D. idaresindeki 34 KV 7208 plakalı otomobil, Ahmetpınar köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücünün eşi Cennet D'nin (44) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücü S.D, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kadının cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Öte yandan, kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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