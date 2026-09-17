Bilecik'te şantiyelerden elektronik cihaz çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Bilecik'te şantiyelerden elektronik cihaz çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, şantiyelerden elektronik cihaz çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, şantiyelerden elektronik cihaz çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşı Mahallesi'ndeki bazı şantiyelerden elektronik cihaz çalınması üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalarda, cihazları çaldığı öne sürülen A.K. yakalandı. Ayrıca A.K.'nin yanında su ısıtıcısı, matkap, ahşap kesici ve elektrikli testere ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, ele geçirilen cihazlar ise sahiplerine teslim edildi.