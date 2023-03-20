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Bilecik'te polislerden çadır kentteki depremzede çocuklara doğum günü sürprizi

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Bilecik'te polislerden çadır kentteki depremzede çocuklara doğum günü sürprizi

Osmaniye'de polisler çadır kentte bulunan depremzede çocuklara doğum günü pastası keserek sürpriz yaptı.

Osmaniye'de polisler çadır kentte bulunan depremzede çocuklara doğum günü pastası keserek sürpriz yaptı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Osmaniye'de Hokey Sahası Çadır Kenti'nde bulunan depremzede çocukların doğum günlerini kutladı.

Üzerinde "Bilecik Emniyet Müdürlüğü" yazan 300 kişilik pasta ve meyve suyu hazırlatan polisler, çadır kente giderek çocuklara ikramda bulundu.

Depremzede çocuklar ve aileleri, pasta kesen polis ekiplerine teşekkür etti.

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Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Bilecik Güncel Haberler

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