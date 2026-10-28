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Bilecik'te pikap içinde uyuyakalan şoför, polis ve sağlık ekiplerince uyandırıldı

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Bilecik'te pikap içinde uyuyakalan şoför, polis ve sağlık ekiplerince uyandırıldı
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Bilecik'in Gazipaşa Mahallesi'nde Atatürk Parkı önünde park halindeki pikapta uyuyakalan şoför, çevredeki vatandaşların uyandırma çabasıyla uyanmadı. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekiplerince uyandırılan sürücü, aracıyla bölgeden ayrıldı.

Bilecik'te, pikap içinde uyuyakalan şoför, polis ve sağlık ekiplerinin uğraşları sonunda uyandırıldı.

Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'ndeki Atatürk Parkı önünde park halinde olan 16 BYZ 107 plakalı pikabın henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsü, araç içinde uyuyakaldı.

Çevredeki vatandaşlar, aracın kapısını açarak şoförü uyandırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü, ekiplerce uyandırılmasının ardından aracıyla bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA
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