Bilecik'te Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında, İsmail K. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Doğan'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Doğan, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Bilecik'te otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
İsmail K. idaresindeki 34 CGG 442 otomobil, Küplü köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Doğan'a (60) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Doğan, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.