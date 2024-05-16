Bilecik'te Otomobil Kazası: 2 Çocuk Yaralandı

Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı.

Hürriyet Mahallesi Park 2 Sokak'ta Berna M'nin kullandığı 16 AFV 350 plakalı otomobil ile Uğur P. idaresindeki 11 SF 320 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 11 SF 320 plakalı araçta bulunan 6 yaşındaki Mirza A. ile 4 yaşındaki Yavuz P. yaralandı.

Yaralı çocuklar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.