Bilecik'te Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Bilecik'te Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobili devrilen sürücü yaralandı. Yaralı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla gitti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Talha Ç. idaresindeki 20 ANA 54 plakalı otomobil, Osmaneli-İznik kara yolunun Düzmeşe köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına devrildi.

Kazada yaralan sürücü, kendi imkanlarıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de gözaltına alındı

CHP'nin 47 yıl sonra kazandığı ilin belediye başkanı da gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ve PSG anlaşmaya vardı! Gözler Skriniar'da

Transfer bitiyor! Ali Koç, PSG ile anlaşmaya vardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.