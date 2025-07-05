Bilecik'te Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobili devrilen sürücü yaralandı. Yaralı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kendi imkanlarıyla gitti.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Talha Ç. idaresindeki 20 ANA 54 plakalı otomobil, Osmaneli-İznik kara yolunun Düzmeşe köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağına devrildi.
Kazada yaralan sürücü, kendi imkanlarıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel