Bilecik'te Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

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Osmaneli ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Ali D, yönetimindeki 34 RD 6952 plakalı otomobil, Osmaneli-Sakarya kara yolunun İçmeler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Zeki Ceyhan - Güncel
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