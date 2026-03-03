Haberler

Bilecik'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve eşi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

A.A. (52) yönetimindeki 16 SJA 22 plakalı otomobil, Bozüyük-İnegöl kara yolunun Muratdere mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ve eşi S.A. (49) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
